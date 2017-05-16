Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt'e bir konferansa katılmak için Sabiha Gökçen Havaalanına giden HDP Batman Milletvekilli Mehmet Ali Aslan, saat 21.00 sıralarında gözaltına alındı. Habertürk Haber Merkezinden Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman'da bir yürüyüşe katıldığı ve 'toplantı gösteri kanununa muhalefet' ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aslan havaalanında bekletiliyor. Mehmet Ali Aslan gözaltına alındığını sosyal medya hesabından da duyurdu.