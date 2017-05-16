Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu belirlenen mühimmat dolu sandığın, 27 Nisan'da kaza sonucu Karadeniz açıklarında batan, Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor

Alınan bilgiye göre, Küçük Karasu Mahallesi sahilinde vatandaşlar, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi.





Sandık ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.

Mühimmat dolu sandığın, 27 Nisan'da kaza sonucu Karadeniz açıklarında batan, Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

Mayıs ayı başlarında da Kaynarca ilçesi Başoğlu Karaboğaz ve Karasu Camitepe Mahallesi sahillerinde, aynı gemiye ait olduğu tahmin edilen mühimmat dolu sandıklar kıyıya vurmuştu.

OLAY

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında 27 Nisan'da, Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpışmış, Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra batmıştı.