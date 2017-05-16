Bakanlık sözkonusu fırlatmanın, BM Güvenlik Konseyi Kararlarının açık ihlalini teşkil ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı tarafından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne, mevcut diyalog fırsatlarının görmezden gelinmemesi ve bölgedeki barış, güvenlik ortamına zarar veren davranışlara son verilmesi çağrısında bulunuldu.
Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama
16.05.2017 - 01:49 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 14 Mayıs'ta gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımını kınadı.
Etiketler : kuzey kore,kınama,
473764 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473764.aspx
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