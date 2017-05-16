Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık sözkonusu fırlatmanın, BM Güvenlik Konseyi Kararlarının açık ihlalini teşkil ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı tarafından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne, mevcut diyalog fırsatlarının görmezden gelinmemesi ve bölgedeki barış, güvenlik ortamına zarar veren davranışlara son verilmesi çağrısında bulunuldu.