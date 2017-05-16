Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Andrews Hava Üssü'ne gelişinde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Washington'a geldi.

- Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etmesi planlanıyor.