Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin Ankara - Türkiye-ABD ilişkisine yön verecek kritik zirve bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi buluşmada, geçtiğimiz günlerde söylediği “Virgül değil nokta mesabesinde olacak” sözleriyle vurguladığı birçok önemli mesajı verecek. Erdoğan, ABD ziyaretine az bir zaman kala PYD’ye silah yardımı öngören düzenlemeyi imzalayan ABD Başkanı Trump’a “Sabrımız tükendi. Stratejik ortak mıyız değil miyiz? Noktayı koyalım” diyecek.

Trump’a Türkiye ve ABD’nin bölgede stratejik ortak olduğunu hatırlatacak olan Erdoğan’ın “Obama döneminden bu yana stratejik ortağımız olarak gördüğümüz ABD’nin Suriye’deki tutumu ülkemizin bekasına yönelik hamlelere dönüştü” diyerek, Obama döneminin Suriye masasındaki bürokratlarıyla yola devam edilmesinin oluşturduğu sıkıntılara dikkat çekeceği öğrenildi.

TSK’nın El-Bab operasyonun ardından Rakka’ya sıkışan DEAŞ bir yandan yer altına çekilme kararı alırken diğer taraftan Ankara hızlı bir şekilde örgüte öldürücü darbenin vurulması için ABD ile birlikte ortak Rakka operasyonu yapılması hususunda iki farklı saha çalışması tamamladı.

Erdoğan’ın Trump ile görüşmesinde “Rakka operasyonunu birlikte yapalım. Bölgeyi bir terör örgütünden alıp bir başka terör örgütüne teslim edemeyiz” vurgusu yapacağı kaydedildi.

DEAŞ’ın ABD derin devleti ile ilişki olduğu yönündeki iddialar da hatırlatılarak, PKK, FETÖ ve DEAŞ’ın bölgesel ve uluslararası istihbarat örgütlerinin kirli oyuncağına dönüştüğü vurgulanacak olan görüşmede, ABD’nin bu konuda örgütler üzerinden değil, devletler üzerinden bir vizyon geliştirmesi tavsiyesinde bulunulacak.

PKK’nın Sincar (Şengal) bölgesine yönelik operasyonlardan sonra ABD askerlerinin PKK’lıların arasında yer almasından duyulan rahatsızlık Trump’a iletilecek. Ancak Türkiye’nin asıl vurgusu, PKK’nın Sincar’daki varlığının Ankara tarafından kabul edilemeyeceği ve Sincar ile ilgili Ankara’nın hazırladığı 3 aşamalı plan olacak.

PKK’ya yönelik kara operasyonu hazırlıklarının yapıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Trump’a iletilecek. Erdoğan’ın Suriye ve Irak sınırları içinde 2017’de yapılması planlanan 3 operasyonda PKK flama ve afişlerinin yer aldığı mekânların birinci derece hedef olacağı vurgusunu yapacağı belirtiliyor.



BAŞKAN’IN EN ZOR RANDEVUSU

ABD basını, Erdoğan-Trump zirvesine geniş yer ayırdı. The Washington Post gazetesi görüşmenin Trump’ın başkanlığa geldikten sonra bir yabancı liderle yaptığı en zorlu görüşme olacağını öne sürdü. Gazete, Trump’ın Erdoğan’a karşı dengeli bir tutum izlemesi ‘tavsiyesinde’ bulundu. Foreign Policy ise “ABD’nin Türkiye ile ilişkisi derin bir kriz sürecine girdi. Meselenin temelinde ABD’nin DEAŞ’a karşı Suriyeli Kürtlere destek vermesi yatıyor. Türkiye’nin YPG hakkındaki endişeleri anlaşılabilir ve geniş kesim tarafından kabul ediliyor” ifadesi kullanıldı. The Los Angeles Times da, Türkiye ve ABD’nin bazı önemli konularda çıkar çatışması yaşadığı aktarıldı.





Emine Erdoğan, Pekin’de liderlerin eşleri ile birlikte Yasak Şehir ziyareti ve Kültürel Program etkinliklerine katıldı.



En hassas konu Gülen

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Gülen’in iadesini ya da ivedilikle tutuklanmasını isteyeceği belirtiliyor. Örgütün ABD’yi sığınak olarak kullanmasının Türk kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğuna dikkat çekilecek görüşmede, ABD’nin bu tutumunun Türk halkında ABD karşıtlığını körüklediği hatırlatılacak. Erdoğan, örgüt elebaşının darbe öncesi psikolojik ve askeri süreci, sonrasında darbe girişimi sürecini yönettiğine dair delilleri Trump’la paylaşacak. ABD-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için FETÖ elebaşının ve beraberindeki bazı önemli isimlerin Türkiye’ye iade edilmesinin fayda sağlayacağı görüşünü iletecek. Toplantıda, FETÖ mensuplarının suçluların iadesi konusunda geçmişten bu yana ABD ile iyi ilişkiler çerçevesinde yol alındığına vurgu yapılarak adım atılmasının isteneceği öğrenildi.