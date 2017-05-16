Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini sabote etme girişimi sonuçsuz kaldı. FETÖ’ye yakın Kongre üyeleri Başkan Trump’a yollamak üzere mektup kampanyası başlatarak, Türkiye aleyhine bir çalışma içine girdi. Mektubun imzalanması için tanınan süre geçtiğimiz cuma günü dolarken, yeterli sayı bulanamadığı için süre Erdoğan’ın ABD’ye ayak basacağı güne uzatıldı. Şu ana kadar 435 Kongre üyesinden sadece 13’ü mektuba imza atmış durumda. Mektubun öncülüğü yapan Kongre üyeleri Bill Johnson ve Bradley Schneider, mektubu Başkan Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a yollamayı hedefliyor. Mektupta, dolaylı olarak FETÖ’ye karşı yapılan mücadeleden duyulan rahatsızlık dile getirilirken, FETÖ’ye bağlı medya kurumlarının kapatılması ve PKK-PYD gibi birçok farklı konu da ele alınmış durumda. Bu arada Kongre Üyesi Deutch, Başkan Trump’ın, Erdoğan’la yapacağı toplantının iptalini isteyen bir açıklama yaptı. Açıklama Washington’da bir karşılık bulmadı.