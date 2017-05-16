Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

43’ü tutuklu, 23’ü firari 102 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Toros’un örgüt mensubu öğrencileri devlet kurumlarına yerleştirdiği, harp okulunda eğitim gören öğrencilere “abi”lik yaptığı belirtilerek, sanığın örgütle bağlantılı öğrencilerin dershanelere kaydolmaları için faaliyetlerde bulunduğu bildirildi. Toros ile 1994’te Ankara’nın Balgat bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttüklerini anlatan sanık H.S. şunları kaydetti: Toros, lise ve ortaokul öğrencilerinden sorumluydu. Örgütte lise ve ortaokul talebe mesulünün en önemli vazifesi, askerî okullara girecek öğrencilerin FETÖ’ye bağlılık derecesine göre tespitlerini yapmaktı. İddianamede, 10 Mart 2016’da İstanbul’dan yurt dışına çıktığı belirlenen Toros’un, örgütün gizli haberleşme programı “ByLock”u 10 Ekim 2014’te yüklediği belirtildi. Örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Hanefi Sözen ve Toros arasında çok sayıda telefon görüşmesi kaydı bulunduğuna işaret edilen iddianamede, Toros ile ilgili MASAK raporu da delil olarak sunuldu.



OĞUZ GÜVEN TUTUKLANDI

Bu arada Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, “terör örgütü propagandası” suçundan tutuklandı. Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümünün ardından kullanılan “kamyon biçti” ifadesi sebebiyle gözaltına alınmıştı.