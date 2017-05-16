Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına girmek isteyen sivil servis aracının altına yerleştirilen, içinde amonyum nitrat ve çivi bulunan boru, görevlilerin dikkati sayesinde imha edildi. Merkez Bağlar ilçesindeki Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına girmek isteyen bir kuruma hizmet veren özel servis aracı, nizamiyedeki görevlilerce kontrol edildi. Görevliler, altında boru bulunduğunu tespit ettikleri aracı nizamiyeden dışarı çıkardı. İncelemede, aracın altındaki boruda amonyum nitrat ve çivi bulunduğu belirlendi. Patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler fünyeyle imha edildi, araç detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Yetkililer, aracın altındaki düzeneğin tam olarak hazırlanmış düzenek olmadığını ve ancak düzenekte kullanılan malzemeler olduğunu belirtti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8’inci Ana Jet Üssü, terörle mücadele kapsamında yürütülen hava operasyonlarında önemli görev üstleniyor.