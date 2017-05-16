Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albümde, Said Sefa'nın Ahmet Altan, Enes Kanter, Ekrem Dumanlı ve Atilla Taş gibi örgütün medya yapılanması içerisinde yer alan isimlerle çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

ATİLLA TAŞ DA ALBÜMDE

Fotoğraflarda Zaman'ın eski yöneticisi Mehmet Kamış da bulunuyor. Karelerden birinde Said Sefa'yla birlikte olan Atilla Taş, tahliye edildikten sonra yeniden cezaevine konulmuştu.

ENES KANTER OFİSİ ZİYARETE GELMİŞ

Fuat Avni'nin albümünde soyadını 'Gülen' olarak değiştirip örgüt elebaşısı için 'canımı veririm' diyen basketbolcu Enes Kanter de yer alıyor. Kanter'in Said Sefa'nın ofisini ziyaret etmesi dikkat çekiyor.





Ahmet Altan ile Said Sefa'nın baş başa yaptıkları bir görüşmenin fotoğrafı da başsavcılığın ele geçirdiği albümde yer alıyor. Firari Said Sefa hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.



