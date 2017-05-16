Trabzon’un Maçka İlçesi kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı. Bölgede operasyonlar sürüyor.
1 UZMAN ÇAVUŞ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Olay bugün Karaağaç Yaylası mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevinde bulunan jandarmalar bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker yaralandı.
Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.