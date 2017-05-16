Yurt genelinde FETÖ elemanlarına karşı operasyonlar devam ediyor.
İKİ BAKANLIKTA 85 GÖZALTI KARARI
FETÖ soruşturması kapsamında Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'nda 60, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Yurt genelinde FETÖ elemanlarına karşı operasyonlar devam ediyor.
İKİ BAKANLIKTA 85 GÖZALTI KARARI
FETÖ soruşturması kapsamında Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'nda 60, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : bakanlık,fetö,operasyon,