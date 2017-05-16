Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok sayıda kişinin ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Erdoğan'a destek içinde toplandığı görülürken, pankartlarda "İslamofobiye karşı birleşme" çağrıları görüldü.

Polis ekipleri, Erdoğan'ı desteğe gelenleri güvenlik gerekçesiyle otelin karşısındaki kaldırıma yönlendirdi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OTELE GİRİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 23.50'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a geldi.

Erdoğan, Andrews Hava Üssü'ne gelişinde ABD Protokol Genel Müdür Vekili Rosemerie Pauli ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Washington'a geldi.

Havalimanına iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington temasları sırasında kalacağı Blair House Oteline geldi.





ERDOĞAN İLE TRUMP BAŞBAŞA GÖRÜŞECEK

Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti çerçevesinde sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etmesi planlanıyor.























