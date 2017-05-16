Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen üç SAT komandosu, yurt dışına kaçmak için geldikleri Edirne'de yakalandı.Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz FETÖ'nün kalkışma gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Huber Köşkü'nde rehin alma timi arasında bulunan 1'i üsteğmen 2'si başçavuş 3 SAT komandosu A.Ç, Y.Ö ve M.Ö otobanda yakalanarak gözaltına alındı.Zanlıların yurt dışına kaçmak için Edirne'ye geldiklerini ifadelerinde belirtikleri öğrenildi.Şüphelilerin sorguları Edirne Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.
Edirne'de FETÖ'cü 3 SAT komandosu yakalandı
16.05.2017 - 10:59 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen üç SAT komandosu, yurt dışına kaçmak için geldikleri Edirne'de yakalandı.
Etiketler : Edirne,FETÖ,3 SAT komandosu,
473854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473854.aspx
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