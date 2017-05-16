Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Nisan'da yapılan referandumdan önce BBC'nin 'hayır' videosunda yer alan Elif Şafak, referandumdan sonra da Türkiye'ye karşı nefret açıklamalarından vazgeçmedi.

"ÇOK MUTSUZ BİR ÜLKE"

BBC'de Steven Sackur'un canlı yayın konuğu olan Şafak, Türkiye için üzgün ve endişeli olduğunu ifade ederek, "Mutsuz insanlardan oluşan çok mutsuz bir ülke haline geldiğimizi düşünüyorum." dedi.

TÜRKİYE-AVRUPA İLİŞKİSİ

Türkiye'nin Avrupa'yla olan ilişkilerini de eleştiren Elif Şafak, "Keşke Doğu ve Batı arasında olmayı baş edilmesi gereken bir şey yerine bir zenginlik kaynağı olarak görebilseydik. Keşke bu çeşitliliğin kendi içinde bir hazine olduğunu görebilseydik. Ben her zaman çoklu aidiyetlere inandım. Evet, İstanbulluyum ama Londralıyım da." ifadelerini kullandı.