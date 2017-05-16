Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap etti.

ABD ZİYARETİ İSABETLİ BİR KARAR



Gündemi değerlendiren MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine de değindi.Türk milletinin duasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu ifade eden Bahçeli, Erdoğan'ın ABD ziyaretinin isabetli bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

"ŞİMDİ SIRA..."



Bahçeli, şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız arkasına milletimizin hayır duasını alıp muhataplarının karşısına çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır. Şimdi sırada belgeleriyle YPG-PYD bağlantısını anlatmak kaldı."