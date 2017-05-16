Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, tüm dünyada etkili olan siber saldırıların, alınan önlemler neticesinde Türkiye'yi teğet geçtiğini belirterek, "Bu saldırı tablosunun henüz ne şekle evrileceği bilinmiyor. Uzmanlar saldırı şekli ve yönteminin değişebildiğini belirtiyor." dedi.
BTK: "Siber saldırı Türkiye'yi teğet geçti"
16.05.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, siber saldırılarla ilgili "Önlemlerimiz sayesinde siber saldırının Türkiye'yi teğet geçmesini sağladık." dedi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, tüm dünyada etkili olan siber saldırıların, alınan önlemler neticesinde Türkiye'yi teğet geçtiğini belirterek, "Bu saldırı tablosunun henüz ne şekle evrileceği bilinmiyor. Uzmanlar saldırı şekli ve yönteminin değişebildiğini belirtiyor." dedi.
Etiketler : btk,siber saldırı,
473891 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473891.aspx
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