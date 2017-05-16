Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, tüm dünyada etkili olan siber saldırıların, alınan önlemler neticesinde Türkiye'yi teğet geçtiğini belirterek, "Bu saldırı tablosunun henüz ne şekle evrileceği bilinmiyor. Uzmanlar saldırı şekli ve yönteminin değişebildiğini belirtiyor." dedi.



