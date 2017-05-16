FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen eski infaz koruma memuru A.K., Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen baskında Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.K. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.