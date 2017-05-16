FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen eski infaz koruma memuru A.K., Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen baskında Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı. Karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.K. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı
16.05.2017 - 13:25 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski infaz koruma memuru, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı.
Etiketler : Antalya,Alanya,FETÖ,eski infaz koruma memuru,terörist,
473895 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473895.aspx
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