Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınları ile mücadele için hazırlıklarını tamamladı. OGM, 2017 yılında orman yangınlarına karşı 19 bin 718 personel ve aralarında yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin de bulunduğu 2 bin 372 araç ve iş makinesiyle mücadele edecek.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, özellikle Hatay'dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul'a kadar uzanan kıyı bandı, orman yangınları için en riskli bölgeyi oluşturuyor. Yaklaşık 12,5 milyon hektarlık yangına çok hassas alan da bu bölgelerde yer alıyor.

Orman teşkilatı, yangınla mücadele için araç, gereç ve personelinin büyük bölümünü yangına hassas bu bölgelerde hazır bekletiyor. Ayrıca ormanlar 24 saat esasına göre ülke genelindeki 776 gözetleme kulesinden sürekli izleniyor. Orman yangınlarının uzaktan algılanabilmesi amacıyla 115 gözetleme kulesindeki 230 kamera ile de ormanlar gözlem altında tutuluyor.

Orman teşkilatının yangınla mücadele faaliyetlerini sürdürdüğü araçlar arasında 24 helikopter ile 5 uçak da bulunuyor.

Yangınların yüzde 87'si ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlikten

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl meydana gelen orman yangınlarının ortalama yüzde 87'sinin ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlikten kaynaklandığının söyledi.

İnsan kaynaklı orman yangınlarının asgari düzeye inmesi gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "Biz yangınlarla mücadele için teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Gereken bütün tedbirleri de alıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın yangınlar hususunda dikkatli olmaları ve bir yangın gördüklerinde hemen orman teşkilatımıza haber vermeleri gerekiyor. Yangınlarla mücadelede en temel unsur yangına en erken müdahalede bulunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Orman teşkilatı teyakkuzda

Bakan Eroğlu, orman yangını ekiplerinin orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Teşkilatımız yangına hassas orman alanlarında yangına ilk müdahale süresini 15 dakikanın altına indirdi. Meydana gelebilecek orman yangınlarına etkin ve erken müdahale edebilmek için araç filosunu, insan gücünü, teknolojik altyapıyı sürekli güçlendiriyoruz. Bu çerçevede bu yıl orman yangınlarına karşı 19 bin 718 personel, 2 bin 372 araç ve iş makinesiyle mücadele edeceğiz." diye konuştu.