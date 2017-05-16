Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da yayın yapan Naftemporiki internet sitesinin haberine göre, Türkiye'ye ait 44 savaş uçağı ve helikopteri Ege Denizi'nin kuzeydoğu, orta ve güneydoğu kesimlerinde Yunan hava sahasını ihlal etti. İhlaller 5 CN-235, 20 F-16 uçağı ile 19 helikopter tarafından gerçekleştirilirken, bunlardan 14'ünün silahlı olduğu iddia edildi.

'2 TÜRK GEMİSİ EŞEK ADASI'NA YAKLAŞTI'

Bunların yanında Türk donanmasına ait füzeyle donatılmış 2 gemi de Yunan karasularına girerek, Eşek Adası'na yaklaştı. Deniz Kurdu-2017 tatbikatı kapsamında Yunan sularına giren Türk gemileri, Yunan gemilerinin yaklaşmasının ardından geri döndü.

YUNAN DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE'DEKİ BAZI GÜÇLER DOSTANE İLİŞKİLER İSTEMİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ihlallerin ardından bir açıklama yaptı. Bakanlık, yaşanan gelişmeyi uluslararası hukukun en ciddi ihlali olarak niteledi ve "Görünen o ki, Türkiye'de iki ülke arasındaki dostane ilişkiler istemeyen birtakım güçler var" diye vurguladı.

'ÇİPRAS-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDEN BİR GÜN SONRA OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ'

Öte yandan haberde, ihlallerin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pekin'de yaptıkları görüşmeden bir gün sonra gerçekleştiğine de dikkat çekildi.

Zira Çipras ve Erdoğan, görüşmede Ege Denizi'ndeki gerilimin azaltılması ve iki ülke arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi üzerinde durmuştu. (Sputnik)