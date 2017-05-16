Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Tunceli, Elazığ, İzmir ve İstanbul illeri ile müşterek olarak planlanan operasyon kapsamında BTÖ, MLKP ve TİKKO terör örgütlerinin kurye, milis ve işbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyon kapsamında aralarında Akpazar Belde Belediyesi sözde Eşbaşkanı Fadime Çetinkaya’nın da bulunduğu 19 şahıs gözaltına alınmış, soruşturmaları devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” denildi.