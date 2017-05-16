Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve girişimiyle başlatılan "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Artı istihdam konusunda İstanbul da harekete geçti ve üzerine düşeni yaptı. O günden bugüne kadar artı istihdamımız İstanbul'da 324 bin 550'ye ulaştı. İstanbul olarak, bu kampanyada 500 bin hedefi koyduk." dedi.



Şahin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal'daki binasında gerçekleştirilen "Masabaşı Tatbikatı" toplantısına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve diğer yöneticiler de toplantıda hazır bulundu.



Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Şubat'ta başlattığı "Milli İstihdam Seferberliği"ne ilişkin şu bilgileri verdi:



"Artı istihdam konusunda İstanbul da harekete geçti ve üzerine düşeni yaptı. O günden bugüne kadar artı istihdamımız İstanbul'da 324 bin 550'ye ulaştı. İstanbul olarak, bu kampanyada 500 bin hedefi koyduk. Bu, hedefimizin üçte ikisini yakaladığımızı gösteriyor. Ben bu anlamda bütün iş adamlarımıza, sanayicilerimize, istihdam sağlayan tüm kuruluşlara ve kişilere, ticaret odası, sanayi odası, organize sanayi bölgelerimiz başta olmak üzere bu konuda bizimle beraber yol yürüyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



Bu süre içinde her hafta düzenli olarak il istihdam kampanyasını yürüten komisyonu topladıklarını dile getiren Şahin, "Düzenli toplantılarda her hafta gelinen nokta ve yapılabilecekler konuşuldu, görüşüldü. Alınan kararlar uygulamaya sokuldu. Bu minvalde İstanbul'da yaklaşık 11 bin 800 ev ya da iş yeri ziyareti yapıldı. Ayrıca 300 civarında hem sivil toplum kuruluşlarımız hem de meslek odalarımız ve diğer kuruluşlarımıza yönelik konferanslar, seminerler ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. İstihdam seferberliğinde, iş dünyamız için sağlanan teşvikler ve kolaylıklar anlatıldı. Bunun da çok büyük etkilerini İstanbul'da yaşadık. İnşallah bu hedefimizi yıl sonu itibarıyla aşmayı düşünüyoruz."



İstihdamın sağlanmasında başta talimatlarıyla yol gösterici olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkı sunan kuruluşlara ve basın mensuplarına teşekkür eden Şahin, istihdamın arttırılması için gayretlerini sürdüreceklerini vurguladı.



Açıklamaların ardından "19 Mayıs kutlamasıyla ilgili bir etkinliğin iptal edildiğine" ilişkin sorusunu, Şahin, "Bayramla ilgili il kutlama komitesinde kararlar alırız ve o kararlarımızı da uygularız. Komite olarak bizim kararlaştırıp da iptal ettiğimiz bir konu yok. Ama onun dışındaki hangi konudan bahsettiğinizi bilmiyorum ama o konuyu da inceleriz." şeklinde yanıtladı.



Söz konusu iptalin "meşaleli yürüyüşle" ilgili olduğunun söylenmesi üzerine Şahin, "Şu anda bende bir bilgi yok. Bakarız ona." dedi.