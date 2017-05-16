Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Giresun, TCG Kılıç ve TCG Albay Hakkı Burak isimli savaş gemileri, 19 Mayıs kutlamaları dolayısıyla Bodrum ilçesine geldi.

TURİSTLER GEMİLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Savaş gemilerine turistler de ilgi gösterdi. Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisine çıkan bazı vatandaşlar, gemilerin fotoğrafını çekti.

Gemilerinden ikisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılırken birisi de Bodrum İçmeler mevkisi açıklarına demirledi. Savaş gemilerine turistler de ilgi gösterdi. Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisine çıkan bazı vatandaşlar, gemilerin fotoğrafını çekti.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI DA GELDİ

2. Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Emre Sezenler, TCG Giresun Komutanı Deniz Yüzbaşı Murat Aktaş, TCG Albay Hakkı Burak Komutanı Deniz Binbaşı Özgür Yucak ve TCG Kılıç Komutanı Deniz Binbaşı Bora Başak, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kocadon'a Donanma Komutanlığının hediyesi verildi. Kocadon daha sonra TCG Giresun gemisinde düzenlenen yemeğe katıldı. Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli'nin de yer aldığı yemekte, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesine üye gaziler ve şehit yakınları da bulundu.

Türk savaş gemilerinin iki gün ziyarete açık olacağı öğrenildi.