Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

16 Mayıs 2017 tarihinde sabah ve öğleden sonra, Irak Kuzeyi Zap ve Metina bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen BTÖ mensubu teröristlere yönelik, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve silahlı İHA'lar ile hava harekatı düzenlenmiş, bölücü terör örgütüne ait üs bölgeleri, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzileri ateş altına alınmıştır. Ateş altına alınan tüm hedefler tam isabetle vurularak imha edilmiş; bu arada ilk tespitlere göre on bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçak ve İHA'larımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.