Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
17.05.2017 - 01:20 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,operasyon,terörist,pkk,
474084 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474084.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER