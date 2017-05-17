Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.