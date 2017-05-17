Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Kurul'daki HSK üyelik seçiminin gizli yapılan ikinci tur oylamasına 348 milletvekili katıldı.

Milletvekillerinin kabinlere girerek oy kullanmaları ile Tasnif Komisyonunun oy pusulası sayımı işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü.

Adayların ikinci turda aldığı oylar şöyle:

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi: Mustafa Çavuş (11 oy), Yusuf Kuzu (2 oy), Yaşar Şimşek (333 oy).

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi: Mehmet Ademoğlu (331 oy), Mustafa Kurtaran (7 oy), Mehmet Osmanoğlu (7 oy).

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi: Alp Arslan (340 oy), Ziya Dinler (1 oy), Mahmut Kaya (3 oy).

- Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Cafer Ergen (341 oy), Cevdet Erkan (2 oy), Emin Sınmaz (3 oy).

- Öğretim üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Ali Cengiz Köseoğlu (333 oy), İlhan Üzülmez (4 oy), Abdülkerim Yıldırım (7 oy).

- Avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Ülkü Soylu (9 oy), Şerife Taşbaşı (4 oy), Songül Yazar (334 oy).

- Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Ali Aydın Akpınar (6 oy), Ömer Faruk Aksoy (2 oy), Hamit Kocabey (337 oy).

Oylamada 2 oy boş çıktı, 16 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre; ikinci oylamada seçilmek için geçerli olan, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun (330) üzerinde oy alan Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey, HSK'nın yeni üyeleri olarak seçildi.

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile MHP sıralarına giderek, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve yanındaki milletvekilleriyle tokalaştı.

Yıldırım, CHP sıralarında da Grup Başkanvekili Engin Altay ve milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra AK Parti Grubu'nun en ön sırasında bir süre oturdu. Binali Yıldırım, daha sonra AK Parti milletvekilleri ile sohbet etti.

HSK seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Başbakan Yıldırım, "Aynı doğrultuda gidiyor, bir sorun yok. Referandum ruhuna uygun." dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, HSK üyelik seçim işleminin tamamlanmasının ardından, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.