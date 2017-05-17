Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalarda bu üç isim hakkında DHKP-C terör örgütü üyesi olmaktan bugüne kadar çok sayıda gözaltı, tutuklama kararı verildiği ortaya çıktı. DHKP-C’nin memur yapılanması üyesi olan ve çeşitli suçlardan ceza dosyaları bulunan Gülmen’in 2012 Mayısında tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevi’ne gönderildiği ortaya çıktı. Serbest bırakıldıktan sonra ise Gülmen’in Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki işinden çıkartılması kararına yaptığı itiraz sonucu ise Konya Selçuk Üniversitesine atandığı belirlendi. Daha önce pek çok kez gözaltına alınan Karadağ’ın ise “Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından ceza dosyaları bulunduğu ve 2013 Şubatında tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edildi. Özakça’nın da “Silahlı terör örgütüne üye olma, kamu malına zarar verme, terör örgütü propagandası yapma” suçlarından ceza dosyaları bulunurken, hakkında çok sayıda gözaltı işlemi yapıldığı kayıtlara geçti. Güvenlik birimleri, terör örgütünün yürütülen açlık grevlerini kullanarak, kamuoyu oluşturup eleman kazanma, propaganda ve ajitasyon faaliyetinin yanı sıra “Açlık grevi eylemlerini yeniden aktifleştirme” amacında olduğunu değerlendiriyor.