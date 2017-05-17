Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan Washington - Türkiye-ABD ilişkisine yön verecek kritik zirve dün Beyaz Saray’da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihî buluşmada, PYD’yi stratejik anlamda çözümsüzlüğün sürdürülmesinde en kullanışlı aktör olarak gördüğü için tercih eden ABD Başkanı Donald Trump’a net mesajlar verdi. Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından iki lider, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Konuşmasına Trump’a teşekkür ederek başlayan Erdoğan, ABD Başkanı’nı seçimlerde elde ettiği tarihî zafer için tebrik etti. Erdoğan, “Türkiye ile ABD arasındaki bağlar, demokratik değerler ve müşterek menfaatler temelinde gelişmiştir. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmak, karşılıklı çıkarlarımız yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir” dedi.



Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi: Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde özellikle iki ülkenin göstereceği yakın işbirliği her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır. Amerika ile; BM, NATO ve G-20 gibi kilit kuruluşlar içinde zaten yakın işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere her alanda diyalog ve dayanışmamızı daha da artırmanın kararındayız. Ziyaretimizin bu kapsamda tarihî bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Görüşmelerimizin geleceğimize yönelik çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize fırsat tanıyacağına inanıyorum. Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğini artırma noktasında hemfikiriz. DEAŞ başta olmak üzere, bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız.



Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değildir. Terör örgütlerinin faaliyetlerini bahane ederek bölgenin inanç ve etnik yapısını değiştirmek isteyenlere de izin vermemeliyiz. Suriye, Irak, Yemen ve Libya’daki kaosu fırsata çevirmek isteyenler, eninde sonunda kaybedeceklerdir. İki müttefikin dayanışma ve yakın işbirliği eli kanlı cinayet şebeklerini bertaraf etmek için kafidir.

Daha önce de ifade ettiğim gibi, sayın Başkan’a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETO terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim. Suriye ve Irak’ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Sayın Trump’ın seçim zaferi Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır. Yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz.

Trump da konuşmasında ABD-Türkiye ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaparak, “ABD ve Türkiye’nin dostluğu, müttefikliği uzun yıllara dayanıyor. Türkiye liderliğinde, Suriye’de ölümlerin engellenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Terörle mücadelede beraber çalışmalıyız. Türkiye’yi PKK ve DEAŞ’a karşı destekliyoruz” dedi.



“Erdoğan’ı konuk etmek benim için onurdur”

Erdoğan randevu saati olan tam 19:40’ta makam aracıyla Beyaz Saray’a geldi. İki lider el sıkışıp bir süre sohbet etti. Görüşme öncesi Trump ile Erdoğan ortak görüntü verdi. Trump “Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Sonra da “Erdoğan ile uzun ve zorlu görüşmelerimiz olacak. Türkiye ile başarılı ilişkilerimiz var bunları güçlendireceğiz” diye konuştu. Erdoğan da, “Sizi ve ailenizi ülkemde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” dedi. 40 dakika olarak planlanan heyetler arası görüşme 2 saat sürdü. Trump, Erdoğan’ı kapıya kadar giderek uğurladı, ardından tweet attı: Kendisini Beyaz Saray’da ağırlamaktan onur duyuyorum.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyaz Saray’ın Şeref Defterini imzaladı.



Erdoğan ve Trump, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Bu görüşmede ABD heyetine gerek PYD gerekse FETÖ ile ilgili deliller gösterilerek dostluğun ve müttefikliğin gereğinin yapılması istendi. Görüşmede Türk tarafının heyetinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Fikri Işık, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, ABD heyetinde de bu isimlerin mevkidaşları yer aldı.