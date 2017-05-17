Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin YPG ile iş birliğinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “İster hudutlarımızın dışında ister hudutlarımızın içerisinde bu terörün kökünü kazımaya kararlıyız” dedi. Başbakan Yıldırım dün ‘Genel Başkan’ olarak AK Parti Grubu’na son defa hitap etti. “Vefakâr Başbakan” sloganları altında konuşan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

Adı ne olursa olsun ister PKK, ister YPG, ister PYD, ister DEAŞ olsun, bunların hepsi terör örgütüdür, bunlar birer ölüm makinesidir. Dostumuz ve NATO’daki müttefikimiz ABD’nin, bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü yok etmek için iş birliği yapması kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu ABD Savunma Bakanı James Mattis’e açık ve net şekilde ifade ettim. Eğer hâlâ burada Türkiye’nin hassasiyetleri, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren konularda gerekli teminatlar verilmezse yapacağımız şey çok açık ve nettir. Terör nereden gelirse gelsin, ister hudutlarımızın dışında ister hudutlarımızın içerisinde bu terörün kökünü kazımaya kararlıyız, gereğini yaparız. Almanya ile Türkiye arasındaki tansiyonun düşürülmesi için her iki taraftan referandum sonrası yapıcı, olumlu mesajların verildi. Ancak Almanya’nın geçtiğimiz hafta cuntacı askerlere sığınma izni vermesi ilişkilerin tekrar gerilmesi için önemli bir gelişme oldu. Almanya artık karar vermek durumundadır, eğer Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa yönünü bölücülere, FETÖ’cülere değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne dönmek zorundadır.



FETÖ ile mücadeleye de taviz vermeden, rehavete düşmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar itirazları değerlendirilip iade edilenlerin sayısı 20 binin üzerindedir. Olağanüstü Hâl İşleri İnceleme Komisyonu’nun üyeleri de belirlenmiş olup göreve başlayacaktır. Böylece itirazlar artık tek bir kuruma değil, adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak. Haklı görünenlerin hakları iade edilecek, görülmeyenler için ise yargı yolu açılmış olacaktır.



Kış aylarında darbe üstüne darbe vurduğumuz bölücü terör örgütleri, İHA’larla çok büyük zayiatlar görüyor. Bölücü terör örgütü günden güne eriyor ve hatta insan kaynağı bulmakta büyük güçlük çekiyor. Telsiz konuşmalarından bölücü terör örgütüne katılma oranlarının neredeyse sıfıra indiğini öğreniyoruz.

21 Mayıs’taki olağanüstü kongremizde, bir manifestoyla hedeflerimizi bütün milletimizle paylaşacağız. Ayrıca bu kongremizde kurucu genel başkanımızı, liderimiz Recep Tayip Erdoğan’ı tek genel başkan adayımız olarak teklif edeceğiz. Türkiye gerçek manada partili cumhurbaşkanıyla bu dönemde tanışmış olacak...