Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da otomobille askeri araç çarpıştı. Fahrettin Arı'nın (50) idaresindeki 31 V 1771 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Şaban Akın Uçar Bulvarı'nda askeri panzerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile devrilen panzerdeki 3 askeri personel ile 4 güvenlik korucusu yaralandı. Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 7'si yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, vücudunda kırık tespit edilen bir güvenlik korucusu ise İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.