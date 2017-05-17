Hatay'da otomobille askeri araç çarpıştı. Fahrettin Arı'nın (50) idaresindeki 31 V 1771 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Şaban Akın Uçar Bulvarı'nda askeri panzerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile devrilen panzerdeki 3 askeri personel ile 4 güvenlik korucusu yaralandı. Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 7'si yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, vücudunda kırık tespit edilen bir güvenlik korucusu ise İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hatay'da askeri araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı
17.05.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu 4'ü güvenlik korucusu, 3'ü askeri personel 8 kişi yaralandı.
Etiketler : hatay,kaza,asker,yaralı,
474161 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474161.aspx
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