Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik  yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı  belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında görevde bulunan kamu görevlilerinin de yer  aldığı 46 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi  ardından emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.