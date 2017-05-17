Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği Altay Ana Muharebe Tankı’nın seri üretiminin önündeki tek engel olan motor sorununu aşıyor. Avusturya firması AVL’den alınacak güç grubu desteği politik engele takılınca TÜMOSAN ile yapılan sözleşme karşılıklı feshedilmişti. Bunun üzerine Türkiye diğer alternatiflere yöneldi. Altay’a uygun motor ise daha önce seçenekler arasında yer alan Ukrayna’da bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak 14 Mart’ta Ankara’yı ziyaret eden Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman’ın temaslarında konu gündeme gelmişi ve iki ülke arasında devlet firması UkrOboronProm’un ürettiği tank motoru için ‘İşbirliği Ön Anlaşması’ imzalandı. Ukrayna, Türkiye’ye halen bazı tanklarda kullanılan 6TD-3 motorunu önerdi. Ancak motor için Türkiye’nin talep edeceği güce göre çalışmalar yapılacağı belirtildi.

BÜYÜKELÇİLİK DUYURDU

Bu gelişmeler üzerine dün Ukrayna Büyükelçiliği iki ülkenin anlaştığını sosyal medyadan duyurdu. Ukrayna Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Türkiye kendi tankları için Ukrayna’da üretilen motorları satın alacak” denildi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı ya da Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan bu yeni gelişmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye eğer Altay’ı Ukrayna motoru ile üretirse yurt dışına yapılacak ihracatların önünde de bir engel kalmayacak. Ukrayna tarafı teknik açıdan sorun olmadığını belirtirken projenin ayrılan bütçeye bağlı olarak ilerleyeceğini ifade ediyor. Savunma kaynakları Altay tankının motoru için Avusturya engel çıkarınca iki ülkenin görüşmelere başladığını vurguladı. Söz konusu motorla ilgili çalışmaların bu süreçte başladığı belirtiliyor. Ukrayna üretimi motorun Altay tankına entegrasyon çalışmalarının da bir süredir devam ettiği bildiriliyor.

DAHA YÜKSEK TORK İSTENİYOR

ALTAY tankının prototipleri Rolls Royce Holding’in sahibi olduğu Alman motor şirketi MTU motorlarıyla geliştirildi. İlk etapta üretilecek 250 Altay tankının motorunun Alman MTU tarafından sağlanması bekleniyordu. Ancak Türkiye ile Almanya arasındaki olumsuz gelişmeler ve ambargo haberleri bu seçeneği rafa kaldırdı. Savunma uzmanları MTU üretimi 1630 beygir ve 5 bin Nm tork üreten MT-833 motor ile Ukrayna üretimi 1500 beygirlik, 3 bin Nm tork üreten 6TD-3 motorun benzer performansa sahip olduğunu belirtiyor. Uzmanlar 65+ ton ağırlığındaki Altay’ın manevra kabiliyetini korumak, tırmanma kabiliyetini güçlü tutmak, kalkış ve hızlanmaları için daha yüksek tork üreten bir motora ya da 6TD-3’ün geliştirilmesine ihtiyaç duyulacağını söylüyor. (Vatan)