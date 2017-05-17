Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede Erdoğan’ı karşılamaya gelenler ile PKK yandaşları arasında arbede çıktı. Büyükelçilik önünde toplanan grup, Erdoğan karşıtı sloganlar atınca Türk vatandaşları gruba müdahale etti.Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde yaşanan olaya ABD polisi olaya müdahale etmezken, devreye Türk korumalar girdi. Yaşanan gergin dakikaların ardından Büyükelçi dışarı çıkarak ABD polisi ile görüştü. Olayla bir vatandaş yaralandı.

Olayların sürmesi üzerine olay yerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları da olaya müdahil oldu. Cumhurbaşkanlığı korumalarının müdahalesinin ardından PKK yandaşları olay yerinden uzaklaştı.Amerika’nın Sesi tarafından olay yerinden servis edilen görüntülerde, “Demirtaş’a özgürlük” pankartı taşıyan PKK yandaşlarının sloganlar atmasının ardından Türk bayrakları taşıyan vatandaşların, PKK yandaşlarına müdahale ettiği görülüyor. Polisin yetersiz kaldığı anlaşılan görüntülerde, Türk korumaların olaya müdahale ettiği anlaşılıyor.