Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Murat Kahraman ile eski şube müdürü Seyfettin Keyfli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Cumhuriyet Savcısı Yusuf Taner Yıldız tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen Kahraman ile Keyfli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istenen 84 sayfalık iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Kahraman'ın, FETÖ mensuplarının ve yakınlarının gümrük işlemlerinde kolaylıklar gösterdiği ve öncelik tanıdığı aktarılan iddianamede, sanığın darbe girişiminde kendisini "sıkıyönetim komutanı" ilan eden tutuklu eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile 15 Temmuz gecesinde bir süre telefon görüşmesi yaptığı da kaydedildi.

Keyfli'nin de örgüt adına himmet topladığı, kurbanlarını bağışladığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, çocuklarını örgütün okullarına gönderdiği ve Zaman gazetesinin düzenlediği konferansa katılarak, gazeteye üye olunması ve kurbanların örgüte verilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu iddianamede yer aldı.Zanlıların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.