Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu (TRT) ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi.Kurtulmuş, TRT'yi ziyaretinde kurumun yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcılarıyla bir toplantı yaptı.Yaklaşık bir saat süren toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.