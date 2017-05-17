Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu (TRT) ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi.Kurtulmuş, TRT'yi ziyaretinde kurumun yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcılarıyla bir toplantı yaptı.Yaklaşık bir saat süren toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, TRT'yi ziyaret etti
17.05.2017 - 14:14 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret ederek kurum yönetimiyle bir araya geldi.
Etiketler : Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş,TRT,
474257 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474257.aspx
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