Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilenlerden 17'si tutuklandı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan 87 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 32'si adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, KKTC ve Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van'ı da kapsayan illerde örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen 12 sivilden talimat aldığı öne sürülen 2'si askeri okul öğrencisi 108'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, eş zamanlı yapılan operasyonlarda 87 kişi yakalanmıştı.Böylece soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 89'a çıktı.