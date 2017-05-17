Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Mayıs'ta polis ekiplerinin evinde yaptığı aramada bir koli içinde saklanmış halde bulunan Y.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen Y.Ç, tutuklandı.
Kolide saklanmış halde yakalanan firari FETÖ'cü tutuklandı
17.05.2017 - 14:18 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'un Alucra ilçesinde evinde saklandığı koli içerisinde bulunarak gözaltına alınan eski Alucra ilçe jandarma komutanı tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,kripto,
474260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474260.aspx
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