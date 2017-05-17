Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Mayıs'ta polis ekiplerinin evinde yaptığı aramada bir koli içinde saklanmış halde bulunan Y.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından Giresun Adliyesine sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen Y.Ç, tutuklandı.