Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu-İSTANBUL

Araştırma, Habitat Derneği tarafından yürütüldü. Gençlerin iyi olma halinden yola çıkan raporda, iş hayatından sağlığa, yaşanılan şehirden güvenliğe kadar 62 başlıkta veriler toplandı.



Gençler Geleceğe Umutla Bakıyor



Türkiye’deki gençlerin iyi olma halini mercek altına alan araştırma hakkında bilgiler veren Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır; “20 yıldır Türkiye’deki gençlerle dünyanın farklı ülkelerindeki gençler arasında iletişim kurmayı esas alan Habitat Derneği, bugün gelinen noktada gençlerin kapasitelerini geliştirme hedefinde birçok proje yürütmektedir. Hayata geçirilen çalışmaların yapmış olduğu etkiyi ölçmek ve geleceğe ışık tutmak için yapılan Habitat Gençlik Araştırması: Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu ile gençlerin siyasi yaşam ve gönüllü çalışmalara katılımı konusunda istenilen seviyede olmadığı, bu konuda yapılması gereken birçok düzenleme ve faaliyete ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı.





Bu araştırmamızla Türkiye gençliğinin bir fotoğrafını çekmeyi hedefledik. Yüz yüze anketler aracılığıyla 16 ilde 1209 gencin katılımını sağlayarak Türkiye’de Gençliğin İyi Olma Hali Raporu araştırmasını gerçekleştirdik. Gençlik araştırmamızı maddi durum, eğitim, sağlık, ilişkiler, katılım, risk ve güvenlik başlıkları altında şekillendirdik” açıklamasında bulundu.



Gençler Siyasete Katılımı Yalnızca Oy Kullanmaktan İbaret Görüyor

Sezai Hazır, “Araştırmamız gençlerin siyasete katılımı, yalnızca oy kullanmaktan ibaret gördüklerini ortaya çıkardı. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı %78,2 iken gençlerin aktif siyasette yer alma oranının sadece %3,9 olduğu görüldü.Rapora göre gençlerin gönüllü faaliyetlere katılım oranı %5 seviyesindedir. Raporda internetle sürekli iç içe olan gençlerin, interneti kişisel gelişim veya eğitimleri için kullanmadıkları görüldü’ dedi.





Gençlerin Gelirleri 600 Liradan Az

Araştırma sonuçlarında gençlerin %30’unun aylık gelirlerinin 600 TL’den az olduğu ortaya çıktı.



Genç Kadınlar Daha Mutlu

Tüm bunlara rağmen gençler geleceğe umutla bakıyorlar. Genç erkeklerin %69’u yaşamlarından memnunken genç kadınların memnuniyet oranı %72 ve gelecekten umutlu olduğunu belirten genç kadınların oranı %68 iken genç erkeklerin oranı %65 olduğu görüldü.



Raporun Tamamı İçin;

http://habitatdernegi.org/turkiyede-genclerin-iyi-olma-hali/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.