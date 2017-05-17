Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 27 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında kararını açıkladı.Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklardan Hanefi Avcı hakkında, "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na aykırılık" suçlarından beraat, "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise "kovuşturmanın ertelenmesi" kararı verdi.Heyet, diğer sanıklarla ilgili de beraat, hapis cezası, erteleme, düşme ve ayırma kararları uyguladı.