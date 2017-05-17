Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici'nin, Türkiye'yi ABD kamuoyuna şikayet etmek için konferans verdiği Ohio'nun Dayton kentinde bu kez "15 Temmuz Darbe Girişimi Gerçekleri" toplantısı düzenlendi.

Dayton Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi (ATACC Dayton) tarafından düzenlenen programa, 100'ün üzerinde davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin anlatıldığı filmle devam etti. Davetlilerin doldurduğu ATACC Dayton'da Anadolu Ajansının (AA) "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi" de açıldı.

Toplantıda, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Asuman Erdoğan, Ahıska Türk Amerikan Toplum Merkezi Başkanı İslam Şahbandarov, Dayton Kent Meclisi üyeleri Joey Williams ve Jeffrey Mims, insan hakları savunucusu aktivist Anthony Whitmore, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ hakkında konuşmacı olarak görüşlerini aktardı.

"Burada büyük tehlike altındasınız"

Türk ve Ahıska Türklerinin yanı sıra Amerikalıların da yoğun ilgi gösterdiği programda söz alan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan dehşet dolu saatleri anlattı.

ABD'de yaşayan FETÖ firarilerinin faaliyetlerini, bu ülkede sürdürdüklerini anımsatan ve Amerikalılara seslenen Erdoğan, "Dürüstlük ve samimiyet, hayatta birçok şeyden önce gelir. Onlar (FETÖ'cüler) samimi değiller. Türkiye artık FETÖ'cülerin gerçek yüzünü gördü, o yüzden Türkiye'de yaşayamıyorlar ama ABD'de yaşayabiliyorlar. Bu yüzden siz burada daha büyük tehlike altındasınız, lütfen onlara inanmayın." diye konuştu.

"ABD için endişeliyim"

Ahıska Türk Amerikan Toplum Başkanı Şahbandarov ise ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün, bu ülke için taşıdığı riske dikkati çekerek, "Türkiye'de yaşananlardan sonra şimdi ABD ve Amerikan vatandaşları için de endişeliyim. Çünkü bu insanlar bu ülkede 120'den fazla okula sahipler ve çocuklarımızı eğitiyorlar. Bu konuda hepimizin endişelenmesi gerekiyor." dedi.

Dayton Kent Meclisi üyesi Mims de FETÖ'nün ABD yasalarındaki boşluklardan yararlanarak bu ülkedeki faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Aktivist Whitmore da 15 Temmuz darbe girişiminin "Türkiye'yi ve demokrasiyi yıkmayı" amaçladığını belirterek "Bir savaşı kazanabilmeniz için insanların kalplerini kazanmanız gerekir. 15 Temmuz 2016, Türk insanının kalbinin hükümetleriyle olduğunu göstermiştir. O gün meydanlara çıkan insanlar, ülkeleri için canlarını feda etmeye hazırlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından Şahbandarov ve Erdoğan, Montgomery Meclis üyesi Judy Dodge'ın aralarında bulunduğu yabancı davetlilere, AA fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdirdi.