Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin üzerinde yıllardır çalıştığı ve son aşamaya getirdiği önemli reformlardan Kıdem Tazminatı Fonu, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna geliyor. Herkesin kıdem tazminatına ulaşabilmesini sağlayacak yeni sistem, bunu yaparken hem işvereni hem çalışanı koruyacak.



ÇALIŞANIN AVANTAJLARI

İşçinin 1 yıl çalışması gerekmeyecek. İşe başlar başlamaz hesabı açılacak. Hesabındaki parayı kontrol edebilecek, nemalandırabilecek. Belli şartlarda ihtiyacı olduğunda fondan parasını çekebilecek. Şirket zora düşse bile tazminatı garanti altında olacak, mahkeme kapılarında sürünmeyecek. İstifa ettiğinde de tazminat alacak. Daha iyi şartlarda iş bulduğunda, ‘tazminat’ engelini düşünmeden oraya geçebilecek.



İŞVERENİN AVANTAJLARI

Çalışan sayısı kadar, tazminat için kaynak ayırmak zorunda kalmayacak. Toplu çıkışlarda iflas riski olmayacak. Her ay yatıracağı primlerle maliyetleri düşecek. Maliyetler zamana yayılınca, tazminatlar planlanır hale gelecek. Her ay yatıracağı primlere devlet desteği de alacak. İşçiyi çıkartırken tazminatı düşünmeyecek. Mahkemelik olmaktan kurtulacak. Yapılan ödemeleri gider olarak yazabilecek.