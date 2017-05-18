Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Mayıs Cumartesi günü, İHA muhabirleri Soma faciasının yıl dönümü dolayısıyla anma programları için ilçeye gitti. Yoğun tempoda çalışan muhabirler, hiç hak etmedikleri bir tepkiyle karşılaştı. AK Parti Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, TGRT Haber ve İHA’yı arayarak “Diğer vekillerle röportaj yapıldı, bizi neden ihmal ettiniz?” diye sordu. Akdağ bununla da yetinmeyip cami çıkışı peşinden gelip kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere “Siz bizi takip etmeye mecbursunuz. Maaşınızı biz veriyoruz, biz olmasak maaş alamazsınız” sözleriyle çıkıştı. Bu sözlere, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında gazeteci yazar Cem Küçük ile gazetemizin yazarı Fuat Uğur’dan da tepki geldi. Davranışın hiç hoş olmadığını belirten Küçük “Selçuk Bey’in tepkisi çok sert ve gereksiz. Muhabirlerin maaşını kendisi vermiyor. Bu tür hadsiz laflara gerek yok” dedi. Selçuk Özdağ, gelen tepkiler üzerine İHA ve muhabirlerden özür diledi.