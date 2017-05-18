Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - ByLock’un toplam veri tabanının 109 GB olduğu belirtilen raporda, ByLock’taki ‘Action tablosu’nun örgüt elemanlarının programı indirirken kullandığı ilk aşama olduğu kaydedildi.. Kayıt olma, uygulamaya giriş yapma, çağrı ve e-posta iletişimi gerçekleştirme gibi işlemlerin bu aşamada yapıldığı ifade edildi. Her işlemin ‘log kaydında’ tek tek kayıt edildiği anlatılan raporda, ByLock’u kullanan FETÖ’cülerin e-posta iletişimi sırasında yazdıkları metine ilave olarak dosya veya resim gibi içeriklerinin saklandığı tablo olan ‘attachment’ tablosunda, toplamda 4 bin 675 e-posta ekine ait isim bilgisinin kriptolu olarak saklandığı belirlendi. Bütün çağrı hareketlerine ilişkin kayıtların gerçekleştirildiği yer olan ‘Call history’ tablosunda ise toplamda 1 milyon 218 bin 784 çağrı kaydı bulunduğu ifade edildi.