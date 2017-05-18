Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede Türkiye’de kasım ayından bu yana FETÖ’den tutuklu olan papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istedi. Amerikalı Protestan papaz Andrew Brunson 20 yıldır eşiyle beraber İzmir’de yaşıyordu. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü 28 Eylül 2016’daki yazısına göre, Pastör Andrew C. Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson’un ‘G-82 (Millî Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet tahdit) kodu’ kapsamına alındığı belirtilerek, ‘ülkemizden çıkışlarının yaptırılması’ istedi. Yazı üzerine İzmir Emniyeti, Brunson çiftinin kaldığı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki eve gitti. Evde kimseyi bulamayan güvenlik güçleri, kapıya çağrı kâğıdı bıraktı. 7 Ekim’de polis merkezine giden çift, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi. Yapılan araştırmalarda papazın FETÖ bağlantıları ortaya çıktı. Brunson çiftinin misyonerlik yaptığı, bir şemada isimlerinin yer aldığı ve yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı ifşa edildi. Eşi Norine serbest bırakılırken, Göç İdaresi’ne bağlı gözetim merkezinde tutulan Brunson, çıkarıldığı mahkemede FETÖ üyeliğinden tutuklandı... Fethullah Gülen’i vermeyen ABD’nin FETÖ’cü papazını istemesi Beyaz Saray’ın niyetini açıkça ortaya koyuyor.