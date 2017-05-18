Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Şenkaya ilçesinin Değirmen Dere köyü ile Beşpınar köyü arasında saat 02.00 sıralarında arama- tarama çalışmaları yapan güvenlik güçleri, 5 kişilik PKK'lı terörist grubuyla karşılaştı. çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun (34) yerden seken kurşunla sağ ayağından yaralandı. Yaralı astsubay Oltu Devlet Hatanesi Acil polikiliniğinde tedaviye alındı. Astsubay Üst Çavuş Mustafa Coşğun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor.