Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Savunma Bakanlığı'nın İncirlik'in yerine 8 alternatif adrese odaklandığı belirtiliyor.

Alman Die Welt gazetesi, Sol Parti'nin Alman Meclisi'ne yaptığı başvuruya dayandırdığı haberinde İncirlik Hava Üssü'ne alternatif arayışlarının ‘askeri açıdan uygun üslerin prensipte Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs'ta bulunduğunu' gösterdiğini yazdı. Talebe yanıt olarak federal hükümet, ‘askeri keşif çerçevesinde prensip olarak uygunluğunun kontrolü amacıyla' ziyaret edilen üsleri sayıyor. Ancak, belgede belirtildiği gibi, denetim dışında Alman askerlerin ‘olası yerleştirilme yeri konusunda herhangi bir görüşme' yapılmadı. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise ekibinin şu anda Ürdün'de İncirlik'e alternatif olması amacıyla incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre ise İncirlik Hava Üssü'ne alternatif oluşturabilecek 8 askeri üs şöyle:

AMMAN, ÜRDÜN

2016'da Alman hükümeti Ürdün'ün başkentine bir uzman grubu yolladı. Bu grup, İncirlik Hava Üssü'nün potansiyel alternatifinin değerlendirmesini yapmalıydı. Bu keşif misyonu sonucunda Alman uzmanlar, ülkenin doğusundaki Azrak Hava Üssü'nün DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon için Alman keşif uçaklarının yerleştirilmesi için uygun olduğu sonucuna vardı. Bu üs keşif ve yakıt ikmal uçaklarının kullanılması için tüm ‘taktik şartlara' uyuyor. ABD'nin uçak ve dronları da bu üste bulunuyor. Koalisyona katılan diğer ülkeler de bu üssü kullanmıştı.

AKROTİRİ, KIBRIS

İncirlik'e alternatif arayışları kapsamında Kıbrıs'ın üzerinde giderek daha sık duruluyor. Federal hükümetin solculara verdiği yanıtta belirtildiği gibi, adada askeri açıdan uygun üsler mevcut. Bunların arasında İngiliz hava kuvvetlerinin Ortadoğu operasyonları için kullandığı İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü yer alıyor.

DHEKALİA, KIBRIS

İngilizlerin Kıbrıs'taki ikinci hava üssü, Larnaka kentinin doğusunda 130 kilometrekarelik alanda yer alıyor. Akrotiri hava üssüne göre daha küçük olan havalimanında, piyade taburu ile keşif helikopterleri filosundan (16th Flight Army Air Corps) oluşan Dhekelia garnizonu var.

ANDREAS PAPANDREOU HAVA ÜSSÜ, KIBRIS

Kıbrıs adasının Suriye'nin başkenti Şam'a uzaklığı yalnızca birkaç yüz kilometre olduğu için Almanya'nın DEAŞ'a karşı operasyonları için merkezi bir saha olabilir. Kıbrıs, Akdeniz'deki rolünü artırmak için uluslararası anlaşmalar çerçevesinde müttefiklerine kaynaklarını ve topraklarını sunuyor. Fransa ve Almanya bu üssü yakıt ikmali, yaralıların tahliyesi ve tedavisi için kullanıyor.

CAMP DOHA, KUVEYT

Camp Doha, Alman silahlı kuvvetlerinin yakından tanıdığı bir üs. Şubat 2002-Haziran 2003 döneminde ABD yönetimindeki çok uluslu operasyon ekibine (Combined Joint Task Force Consequence Management CJTF CM) dâhil olan Alman radyasyon, kimyasal ve biyolojik saldırı koruma ekibi konuşlanmıştı.

LİMASOL'DAKİ ALMAN DONANMASI

2006'dan bu yana Limasol limanında Alman donanması konuşlandırılmış bulunuyor. Bu yıl Limasol limanına Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan operasyonuna katılmak üzere 8 askeri gemi giriş yaptı. Lübnan kıyılarına sadece 200 kilometre uzakta olan Limasol'da ayrıca Almanlara ait bir lojistik üssü bulunuyor.

DECIMOMANNU ASKERİ HAVALİMANI, İTALYA

Havalimanı Akdeniz'de, İtalya'nın Sardinya adasının güneyinde yer alıyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Almanya, hava kuvvetlerine ait taktik antrenman grubunun lağvedilmesi nedeniyle üssü kullanmayı sonlandırdı. Soğuk Savaş döneminde bu havalimanı, birkaç NATO ülkesi tarafından antrenman amacıyla kullanılıyordu, ardından Decimomannu, İtalyan ve Alman hava kuvvetlerine hizmet vermeye başladı. Havalimanında 3000 metre uzunluğunda kalkış pisti bulunuyor, Kuzeyden güneye doğru döşenen pistin batısında, kışla ve otopark alanları dâhil askeri yapıların büyük bir kısmı ye alıyor. Pistin paralelinde yer alan ve park için kullanılan pistte aynı anda 100 adet uçak park edilebiliyor.

GEILENKIRCHEN, NATO ÜSSÜ, ALMANYA

Federal Alman Meclisi Sol Parti lideri Sahra Wagenknecht, Alman yönetime askerlerin konuşlandırılması için prensipte yeni bir alternatif olarak Almanya'yı sundu.