Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve darbe girişimi davaları sanıklarının yargılanması için Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ne 150'şer kişilik 5 duruşma salonu inşa edilecek.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ üyeleri ve darbe girişimine katılanların yargılamaları için yeni duruşma salonlarının inşa edilmesi kararı alındı.Bu kapsamda, şubatta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapımı tamamlanan bin 558 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük duruşma salonu çevresine yeni duruşma salonları yapılacak.

Ankara'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ile örgüt üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında açılacak davalar için 150'şer kişilik 5 ayrı duruşma salonu inşa edilecek.Yapımı için çalışmaların başlatıldığı yeni duruşma salonları ses, görüntü ve güvenlik sistemleriyle donatılacak. Sanık sayılarının az olduğu bazı davalar mahkemelerce alınacak kararların ardından yapılacak yeni duruşma salonlarında görülecek.

Türkiye'nin en büyük duruşma salonu ana davalara hazır



Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ne yapılan ve 12 bin 500 metrekarelik alana sahip duruşma salonunda yargılamalar başlamıştı. Salondaki ilk duruşma, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanığın bulunduğu dava olmuştu.FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı davada sanıklar yeni duruşma salonunda hakim karşısına çıkmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 sanığın bulunduğu davadaki duruşmalar da bu salonda başlamıştı.

Aralarında eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Muhammet Uslu ile "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin sanık olarak yer aldığı ve darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili "çatı" davanın yargılanması 22 Mayıs'ta yeni salonda başlayacak.Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu sanıkların yer aldığı "Akıncı Üssü" davasındaki ilk duruşma da 1 Ağustos'ta bu salonda yapılacak.