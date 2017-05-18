Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme hakimi işlenen suçun 'dolandırıcılık' değil 'nitelikli dolandırıcılık' olması ve şikayetci sayısının 25'e ulaşmasını gerekçe gösterek, Akçeşme'nin ağır ceza mahkemesinde yargılanması için 'görevsizlik' kararı verdi. Asliye ceza mahkemesinde hakkında toplam 75 yıl hapis cezası istenen Akçeşme, ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkması halinde 250 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Bursa'da işadamlarına ait olan fabrikanın muhasebe servisinde 24 yıl aralıksız çalışan Özlem Akçeşme, tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, iddiaya göre kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek fona katılmaları için ikna etti. Akçeşme bu kişilerden, şirket içerisinde bir uygulama olduğu için bunu patronlarına söylememesini özellikle istedi. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan Akçeşme, para verenlere aylık yüzde 8- 10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25- 50'ye çıkartan Akçeşme'ye bazı işadamları kendi parasının yanı sıra arkadaşlarından borç alıp, bankalardan kredi çekerek paralar verdi.

OHAL'İ GEREKÇE GÖSTERİP ÖDEMEYİ DURDURDU

Geçen Temmuz ayında artık para dağıtamayan ve arayan kişilere, 'OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda rahat olun' gibi mesajlar gönderen Akçeşme, şüphelenen bazı işadamlarının şikayeti üzerine önce çalıştığı işyerinden atıldı, daha sonra 13 kişinin suç duyursunda bulunması ile tutuklandı. Bir çok işadamının ise paralarını alamayacağı gerekçesiyle şikayetci olmadığı Özlem Akçeşme'nin piyasadan en az 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.

'PARALARI BENİ İŞE ALAN YÖNETİCİME VERİYORDUM'

Hakkında Bursa 9'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'dolandırıcılık' suçundan dava açılan Özlem Akçeşme'den şikayetci olanların sayısı 25'e yükseldi. İşlediği her suçtan ayrı ayrı olmak üzere hakkında toplam 75 yıla kadar hapis cezası istenen Özlem Akçeşme'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu bulunduğu Bursa'nın Yenişehir İlçesi'ndeki Kadın Kapalı cezaevi'nden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Akçeşme, daha önceki verdiği yazılı savunmasını tekrarlayıp şöyle dedi:

"Şirkette kendi içimizde oluşturduğum fon vardı. Buna dışardan katılanlar da oluyordu. Bu kişiler paraları benim banka hesabıma yatırıyorlardı. Elden veren de oluyordu. Ben de ulaşan paraları şirkette beni işe alan üst düzey yönetici N.Y.'ye veriyordum. O da E.Ş. ile yatırılması gereken faizleri bu paralar ile ödüyordu. Kime ne kadar verdiğini bilmiyorum. Masumum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanıklar N.Y. ile E.Ş. ise suçlamayı kabul etmeyip, Özlem Akçeşme'yi suçladılar.

GÖREVSİZLİK KARARI İLE AĞIR CEZAYA

Dolandırıldığını öne süren bazı müştekilerin dinlendiği duruşma sonunda mahkeme hakimi, şikayetçi sayısının fazla olması işlenen suçun ise 'nitelikli dolandırcılık' olması nedeniyle 'görevsizlik' kararı verip davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliye istemini ise kabul etmedi. Özlem Akçeşme'nin ağır ceza mahkemesinde yargılanması halinde hakkında 250 yıla kadar hapis cezası istenecek.