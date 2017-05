Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İhracatçı Eğilim Anketi 2017 yılı 1’inci çeyrek gerçekleşme ve 2017 yılı 2’inci Çeyrek Beklenti sonuçlarını açıkladığı basın toplantısına katıldı. Bir restoranda gerçekleşen toplantıda Türkiye ve dünyanın ekonomik durumunu değerlendiren Bakan Zeybekci, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

“KIDEM TAZMİNATI FONUYLA İLGİLİ BUNU BİZİM TÜRKİYE OLARAK AÇIKÇA TARTIŞMAMIZ GEREKİYOR”

İstihdam konusunda işverenin üzerindeki yüklerin alınması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İşverenin üzerindeki yüklerden işvereni kurtarmamız lazım. Çalışan sayısının 50’yi geçmesi halinde üzerine getirdiğimiz yükler konusunda ben haklı buluyorum, işverenin bu konudaki şikayetlerini. Halbuki arttıkça bizim bununla ilgili yükleri azaltmamız gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımız var. En son iyileştirme paketiyle ilgili de bu konuda bazı iyileştirmeler var. İstihdamın üzerindeki yükleri ortadan kaldırmamız gerekiyor bir de tabi ki yine özel sektörle beraber topyekün bir seferberlikle bunu yapmamız gerekiyor. Kayıt dışı istihdamın da önüne geçilmesi gerekiyor. Kıdem tazminatı fonuyla ilgili bunu bizim Türkiye olarak açıkça tartışmamız gerekiyor, çok net bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Bu konuda sendikaların yaklaşımlarını ben tekrar gözden geçirmelerinde büyük fayda görüyorum. Mahkemelerden işçi lehine devamlı karar çıkıyor demek yanlış olur. Demek ki hukuki düzenlemeleri buna değiştirmek düzenlemek lazım ki mahkeme kendi şeyine göre böyle karar vermiyor. Netleştirmek lazım, yurt dışındaki müteahhitlerimizin de bu konuda önemli şikayetleri var. Bu demek ki orada hukuki bir boşluk var boşlukları kaldırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BUGÜN EĞER 3-4 MİLYON KİŞİ KPSS’YE GİRİYORSA DEMEK Kİ BİR ŞEYİ YANLIŞ YAPIYORUZ”

Vatandaşların iş bulma noktasında devlet kurumlarına yönelmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, “Bu gün eğer 3 4 milyon kişi KPSS’ye giriyorsa demek ki bir şeyi yanlış yapıyoruz. Özel sektöre dönmemiz lazım, özel sektör eliyle bunları yapmamız lazım. Kamuyu devleti bir istihdam kapısı olarak bir beklenti alanından olabildiğince çıkarmamız lazım. Bizde maalesef bir dönemin çok yanlış uygulamasından dolayı mesleki eğitimi yok ettik bu ülkede. Tüm dünya ticarette daralma yaşarken Türkiye ihracatında çok minimal de olsa bir daralma yaşarken ama Avrupa Birliği’nde yüzde 6’lar 7’ler seviyesinde bir artış yaşarken İran ile yüzde 40’lar civarında dış ticaret hacminde bir artış yaşadık ve ilk defa İran’da dış ticaret fazlası veren bir konuma geçtik” diye konuştu.

“MERKEZ BANKASI’NIN BU KUR SPEKÜLASYONLARINA BU OYUNA GİRMESİNİ ASLA VE ASLA TASVİP ETMİYORUM”

Basın mensuplarının döviz kurlarıyla ilgili bir sorusu üzerine Bakan Zeybekci, “Kolaylıkla speküle edilen Merkez Bankamızın da müdahale etmediği ve etmesini de istemediğimiz bir alan burası. Merkez Bankası’nın bu kur spekülasyonlarına bu oyuna girmesini asla ve asla tasvip etmiyorum. Şu anda gelmiş olduğumuz kur ile ilgili nokta, olumlu bir noktadır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE DE OLAĞANÜSTÜ HALİN BİR AN ÖNCE SONLANMASINI İSTİYORUZ”

Türkiye’de olağanüstü hal sürecinin uzatılmasını değerlendiren Zeybekci, “Olağanüstü hali kim ister Allah aşkına, isteyen kimse var mı, kimse. Cumhurbaşkanımız asla Başbakanımız asla hükumetimiz asla AK Parti iktidarı olarak biz olağanüstü hali istiyor muyuz, asla. Olağanüstü hali gerektiren sebeplerin bir an önce Türkiye’den ortadan kalkmasını ve Türkiye’de de olağanüstü halin bir an önce sonlanmasını istiyoruz. Bu keyfe keder bir şey değil ki gerekse bölücü terör örgütünün bu gün yakın komşu coğrafyadaki diğer faaliyetleri ve diğer terör örgütleri FETÖ, şunu söyleyeyim bir an önce bu terörle ilgili bir milli seferberlikle bunun sonucunu mutlaka getireceğiz, bunlardan hesap sorulacak. Bunun sonucunda da özellikle bu olmamasını gereken bu olağanüstü halden de kurtulacaktır. Bu sürdürülebilir değildir, Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki net duruşu da o yönde” diye konuştu.

"BOOKING, TÜRK TURİZMİ İÇİN DE ÖNEMLİ"

Booking yönetimiyle görüştüklerini ve Türkiye’nin kendilerinden bekledikleri talepleri ilettiklerini söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kendilerinin bu konudaki yaklaşımlarını şuanda net bir şekilde bize yansıtabildiklerini söylemek zor. Ama biz onlara şunu söylüyoruz; ’Türkiye’deki faaliyetlerinizi, Türkiye’deki bir büronuz eliyle yapmanızı istiyoruz. Sizi desteklememiz gereken ne varsa bunu yapmaya da hazırız. İsterseniz gelin bu faaliyetlerinizi serbest bölgesi içinde yapın’. Booking hakikaten önemli. Türk turizmi için de önemli. Aynı zamanda turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye’deki kayıtlı şirketlerin her türlü mükellefiyetini yerine getirirken yüklendikleri maliyetleri, Booking’in yüklenmemesini düşünmek de son derece haksız olur. Gerekirse bizzat ben de görüşmeyi düşünebilirim onlarla" diye konuştu.