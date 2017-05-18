Aralık 2016'dan bu yana Türkiye'de büyükelçi bulundurmayan Rusya, yeni büyükelçiyi atadı. Suikaste kurban giden Andrey Karlov'un yerine Aleksey Yerhov getirildi. Yerhov, daha önce İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Yerhov oldu
18.05.2017 - 16:26 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aralık 2016'dan bu yana Türkiye'de büyükelçi bulundurmayan Moskova yönetimi, Aleksey Yerhov'u yeni büyükelçi olarak atadı.
Kaynak: Milliyet
Etiketler : rusya,büyükelçi,
474562 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474562.aspx
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