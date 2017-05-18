Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık 2016'dan bu yana Türkiye'de büyükelçi bulundurmayan Rusya, yeni büyükelçiyi atadı. Suikaste kurban giden Andrey Karlov'un yerine Aleksey Yerhov getirildi. Yerhov, daha önce İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.