Aralık 2016'dan bu yana Türkiye'de büyükelçi bulundurmayan Rusya, yeni büyükelçiyi atadı. Suikaste kurban giden Andrey Karlov'un yerine Aleksey Yerhov getirildi. Yerhov, daha önce İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.