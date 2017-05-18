Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSYK tarafından meslekten ihraç edilen 107 hakim ve savcı arasında yer alan eski Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Nurullah Y. ile eski Banaz cumhuriyet savcısı Orhan K'nın İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen hakim ve savcı, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Zanlıların örgütle bağlantılı olduğunun şüpheli ve tanık ifadelerinde yer aldığı belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında HSYK tarafından meslekten ihraç edilen Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi üye Hakimi Nurullah Y. ile Banaz Cumhuriyet Savcısı Orhan K. Uşak'ta 6 Mayıs'ta gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gönderilmişti.



Nurullah Y'nin Uşak'ta FETÖ/PDY davalarının görüldüğü mahkemenin üyesi hakim olduğu, FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün sözde "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu öne sürülen iş adamı Hazim Sesli ile eski Uşak OSB Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 24'ü tutuklu 111 sanıklı davaya da baktığı bildirilmişti.